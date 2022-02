Anschlag auf Polizei: Wut auf Migrationspolitik als mögliches Motiv

Als noch wahrscheinlicher gilt derzeit die zweite Theorie. Der Staatsschutz hat zuletzt vermehrt Hinweise über bevorstehende Aktionen der linksextremen Szene in Österreich bekommen. Ein solcher Anschlag, ausgerechnet vor dem Büro der zentralen Stelle zur Bekämpfung von Menschenhandel, wäre eine deutlicher Protest gegen die Migrationspolitik. Der Druck auf die Ermittler ist groß. Karner drängt auf eine rasche Klärung.

Modus Operandi

An mindestens sechs Fahrzeugen wurden an den Vorderreifen eindeutige Spuren auf Brandstiftung festgestellt. Es wurde vermutlich in Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten getränkte Textilien an den Radkästen der Fahrzeuge angebracht, heißt es von Seiten der Ermittler. Auffallend ist, dass bis auf eine Ausnahme alle Dienstautos im Bereich des linken Vorderreifens in Brand gesteckt wurden.

Laut den Kriminalisten konnte der oder die Täter dadurch ziemlich unbemerkt agieren, da sie am Gehsteig hockend weitestgehend vom Auto abgedeckt wurden. „Die Ausbreitung des Feuers kann ohne weiteres in der Nacht längere Zeit unentdeckt bleiben, da Fahrzeuge durch die Materialbeschaffenheit relativ schnell lichterloh brennen“, erklärt ein Fahnder.