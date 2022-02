Polizisten in Deutschland erschossen: Wilderei als mutmaßliches Motiv

Bei den beiden Tatverdächtigen im Fall der getöteten Polizisten in Deutschland soll es sich um zwei Wilderer gehandelt haben. Sie dürften in eine Polizeikontrolle geraten sein. In dem Laderaum ihres Kastenwagens hätten sich zahlreiche getötete Wildtiere befunden haben. Diese Tat hätten sie verdecken wollen. Die Ermittler gingen davon aus, dass jeder der beiden festgenommenen Tatverdächtigen Schüsse abgefeuert hat.

Bei den Ermittlungen seien eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr sichergestellt worden. Der männliche Beamte sei viermal getroffen worden, teilten die Kriminalisten mit. Nach den tödlichen Schüssen in der Pfalz befinden sich die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Kaiserslautern habe einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Tötung erlassen.

Die beiden Tatverdächtigen waren laut Staatsanwaltschaft nicht rechtskräftig vorbestraft. Der 38-Jährige sei der Polizei aber früher bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht aufgefallen, sagte Kriminaldirektor Frank Gautsche bei der Pressekonferenz. Der 32-Jährige war der Polizei wegen Betrugsdelikten bekannt.