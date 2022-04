Angriff auf Ute Bock Haus: Mädchen traut sich nicht außer Zimmer

In der Zohmanngasse in Wien-Favoriten regiert seit Sonntag die Angst. Da hat die rechtsextreme Gruppe „Patrioten in Bewegung“ das Dach des Ute-Bock-Hauses gestürmt. Nicht nur, dass dabei ein Transparent mit der Aufschrift „Kein Bock auf Multi Kulti“ vom Dach heruntergelassen wurde, versetzte vor allem das Auftreten der Gruppe die Bewohner des Hauses in Angst und Schrecken.