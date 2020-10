Angebliche Amtshandlungen in Favoriten geben Rätsel auf

Fakt ist jedenfalls, dass die Jugendlichen, die in Favoriten den Wolfsgruß zeigten und linke Demonstranten attackierten (bzw. sich von diesen provozieren ließen, wie sie selbst sagen), tatsächlich ein Fußballteam gründen wollen. Am Mittwoch wird es präsentiert, trainieren könnte es auf dem Ostbahn-XI-Platz in Simmering.

Die Initiative geht von der Kleinpartei SÖZ aus. Man wolle den Jugendlichen eine Tagesstruktur geben und sie in eine Hierarchie einbinden, in der man sie betreuen könne, sagt deren türkischstämmiger Gründer, Hakan Gördü. Sozialarbeiter und Psychologen sollen das Projekt, das auf Deradikalisierung abziele, begleiten.

Zudem könnten lokale Unternehmer auf der Suche nach Lehrlingen bzw. Mitarbeitern hier fünfig werden. "Mit der Einbindung der Jugendlichen ins gesellschaftliche Leben entsteht auch ein Verantwortungsgefühl", ist Gördü überzeugt.

Durch den gemeinsamen sportlichen Erfolg würden die Jugendlichen zudem ein Glückgsgefühl verspüren - da sie auf diese Weise nicht in Drogen suchen müssten, meint er.