Morgen, Samstag, tritt die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Damit soll für Radfahrerinnen und Radfahrer erstmals auch das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt werden. Und zwar an vorher behördlich überprüften Kreuzungen.

In Wien wird das Rechtsabbiegen bei Rot in einem ersten Schritt an 10 Kreuzung erlaubt. Und zwar:

vom Radweg Franz-Josefs-Kai auf den Radfahrstreifen Salztorbrücke (1. Bezirk) vom Radweg Nordbahnstraße (östliche Seite) auf den Radweg Am Tabor (2. Bezirk) vom Radfahrstreifen Am Tabor in den Radweg Nordbahnstraße (westliche Seite) (2. Bezirk) vom Mehrzweckstreifen Hollandstraße in den Radweg Obere Donaustraße (2. Bezirk) vom Radweg Arsenalstraße in den Radweg Gudrunstraße (10. Bezirk) vom Radweg Sonnwendgasse in den Radweg Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße (10. Bezirk) vom Radweg Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße in den Radweg Sonnwendgasse (10. Bezirk) vom Radfahrstreifen Kobingergasse in den Radweg Schönbrunner Straße (12. Bezirk) vom Radweg Katsushikastraße in den Radweg Brünner Straße (21. Bezirk) vom Radweg Kaisermühlenstraße in Radweg Kaisermühlenstraße (22. Bezirk)

Alle diese Kreuzungen werden im Laufe des Monats mit entsprechenden Hinweisschildern versehen, heißt es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Aber Achtung: das Rotabbiegen ist erst dann erlaubt, wenn diese Kreuzungen mit den entsprechenden Schildern und Hinweisen umgerüstet worden sind.