Am Weg nach Syrien: Interpol fahndet nach Mädchen-Duo

Der Körper ist fast vollständig verhüllt, sogar die Hände sind mit Handschuhen bedeckt. Nur die grünen Augen blitzen hervor. Mit diesem und anderen Bildern fahndet nun Interpol nach den beiden Mädchen aus Wien, die nach Syrien gereist sein sollen – angeblich um dort zu kämpfen.

Wo sich die 16-jährige Samra K. und die 15-jährige Sabina S. aktuell aufhalten, ist unklar. Gesichert ist nur, dass sie am 10. April nach Istanbul geflogen sind. Auf einer Internet-Plattform erklären sie: "Wir fürchten nicht den Tod, der Tod ist unser Ziel", posten Fotos von Waffen und Katzen und erklären, dass sie nun verheiratet sind. "Ich habe in Wien gelebt, bis Allah mich rief und ich den Ruf erhörte und ich mich auf dem Weg zum Boden der Ehre machte ... Wir leben in Häusern, die eure Vorstellungen übertreffen, wir haben hier alles, wir leben voller Stolz."