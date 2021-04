Am Gehsteig unterwegs: Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

Am Dienstagabend ereignete sich in Wien-Liesing ein Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Ein 20-Jähriger verließ mit seinem Pkw ein Betriebsgelände über die Ausfahrt zur Gutheil-Schoder-Gasse. Im gleichen Moment war ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Gehsteig der Gutheil-Schoder-Gasse Richtung Anton-Baumgartner-Straße unterwegs gewesen sein.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der 52-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

