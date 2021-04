Auseinandersetzung zwischen Paar eskaliert: Frau ruft Polizei

Eine 23-Jährige rief am Dienstagabend die Polizei in die Zohmanngasse in Wien-Favoriten, weil ihr ihr Lebensgefährte, ein 27 Jahre alter Albaner, unvermittelt mehrmals mit der Hand ins Gesicht geschlagen sowie sie mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und sprachen ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot aus. Die 23-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

