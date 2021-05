"Alles Gurgelt" sieht sich gerüstet für neue Testpflichten

Wobei beim Anstieg auch absehbar sei, dass ein Maximum bevorstehen könnte, da immer mehr Personen geimpft seien. Diese brauchen - ab einer gewissen Zeit nach dem Erststich - keine Eintrittstests mehr. Schon jetzt gebe es zehn Prozent Vollimmunisierte, gab Ruck zu bedenken. Am 19. Mai solle damit zum letzten Mal eine Öffnung geschehen, die Kombination aus Testen und Impfen solle garantieren, dass man nicht wieder Bereiche schließen müsse.

"Wir sind stolz dabei sein zu dürfen, wir sind der größte private Arbeitgeber und für uns ist es auch ein gesellschaftlicher Beitrag", versicherte Haraszti. Mit Bipa verfüge man über einen kompetenten Händler, der schon intern im Juli 2020 Gurgeltests eingesetzt habe. Im Jänner bis März sei die große Testphase durchgeführt worden. Im April sei man für die Allgemeinheit gestartet.

600 Standorte in Wien

Man sei mit 600 Standorten in Wien vertreten, wo der Test abgegeben werden könne. 150 davon seien Bipa-Geschäfte, in denen die Kits ausgegeben würden. Auch der Rewe-Konzern sieht keine Gefahr von Engpässen. "Wir können alle Kapazitäten bedienen. Alle, die testen wollen, können testen." Inzwischen, so betonte der Rewe-Chef, könne man auch am Wochenende bei Tankstellenshops Tests abgeben.

Firmen werden nun auch direkt beliefert, also etwa Gastronomiebetriebe und Hotels. An diese würden 160.000 Kits verteilt, berichtete Ruck. Kunden wiederum werden demnächst auch vorübergehend bei Billa Plus und Billa Korso mit Tests versorgt.