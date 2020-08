Alkoholisierte Autofahrerin verliert Kontrolle und verletzt zwei Personen

Eine 40-jährige Autolenkerin fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter Alkoholeinfluss (1,54 Promille) auf der Höhenstraße zum Parkplatz Am Kahlenberg in Wien-Döbling. Auf dem Parkplatz waren mehrere Personen der Tuning-Szene mit ihren Fahrzeugen anwesend.

Die Frau fuhr kurz vor 3 Uhr mehrere Runden über den Parkplatz und verlor dabei durch den Alkoholeinfluss und die nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet ins Schleudern und stieß gegen eine Betonleitwand.

Auf dieser saßen zum Unfallzeitpunkt eine 17-Jährige sowie ein 19-Jähriger. Beide wurden durch den Unfall verletzt. Am Fahrzeug, der Betonleitwand sowie zwei weiteren abgestellten Autos entstanden Sachschäden. Die Betonleitwand wurde durch die Wucht des Anpralls einige Meter verschoben.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: