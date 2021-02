Aktion "Erlebe deine Stadt": Schon über 5.000 Buchungen nach Wien

Vergangenen Winter wäre eine Sonderedition im Advent geplant gewesen, diese musste jedoch aufgrund des Lockdowns abgesagt werden. Nun freut sich Lerner, dass die zweite Aktion nun so gut angenommen wird.

"Luxushotels besonders beliebt"

Bei einigen Hotels wie dem Sacher Hotel, Ritz Carlton oder Park Hyatt habe man das Kontingent bereits einige Male erhöhen müssen.

"Besonders die Luxushotels sind derzeit sehr beliebt. Wir haben bereits etliche hundert Buchungen in dieser Kategorie", sagt Lerner. Ob der Grund dafür ist, dass der Preisunterschied in der teuersten Kategorie am größten ist, oder ob sich die Menschen nach wochenlangem Ausharren im Lockdown einfach etwas gönnen, ist nicht geklärt.