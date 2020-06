Notruf der Notfallmediziner

Fritz Sterz ist mit seiner Geduld am Ende. In einem von seiner Anwältin verfassten Brief hat sich der Vizechef der Uniklinik für Notfallmedizin jetzt an die Ärztliche Direktion des AKH gewandt, um auf die dramatische Personalsituation auf seiner Abteilung hinzuweisen. Die "Aufrechterhaltung einer gesetzeskonformen Patientenbetreuung" sei "nicht mehr möglich", heißt es darin unverblümt.

"In den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Patienten an unserer Abteilung von 23.000 auf 80.000 pro Jahr angewachsen. Nach wie vor haben wir aber nur 28 Ärzte", sagt der renommierte Notfallmediziner zum KURIER. "Seit Jahren weisen wir darauf hin, werden aber einfach ignoriert."