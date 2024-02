Was tun, wenn die AirPods aufs U-Bahn-Gleis fallen?

Die Mitarbeiter der Leitstelle wissen umgehend, von wo der Notruf kommt – und sehen es auch: Die Livebilder aus den Überwachungskameras erscheinen automatisch auf ihren Monitoren. Sie organisieren dann Servicepersonal in der Nähe, das in die Station kommt, um den abgestürzten AirPod zu bergen.

Die Bergung erfolgt durch geschulte Mitarbeiter

Sobald sich das Personal der Wiener Linien vor Ort befindet, wird der verlorene AirPod gesichtet. Liegt der Kopfhörer weit genug von der Stromschiene weg, kann er umgehend geborgen werden. Hierzu wird der Betrieb kurzzeitig unterbrochen. In diesem Fall dauert die Bergung nicht lange und kann rasch und kostengünstig erfolgen.

Befindet sich der Gegenstand allerdings zu nahe an der Stromschiene, muss der Strom abgeschaltet werden. Das geht nur in der betriebsfreien Zeit, also wenn die U-Bahn nicht mehr fährt. In diesem Fall wird mit der Person, die den AirPod verloren hat, eine Abholung zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart, zum Beispiel am nächsten Tag in einem Service-Center.