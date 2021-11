Airbnb-Urteil: Im Trubel stören Touristen nicht

Was sie nicht bedacht hatten: In dem Haus wurde nie eine Widmung schriftlich festgehalten. „Das ist gar nicht so selten“, sagt Rechtsanwalt Michael Stuxer, der den Vermieter in der Causa vertrat. Doch das war nur ein kleiner Teilaspekt in diesem Fall. In dem Gebäude befinden sich nämlich auch Arztpraxen und ein Büro. „Eine gewisse Frequenz durch hausfremde Personen war also schon gegeben“, sagt Stuxer.

Das pralle Leben

Und sogar ein Hotel ist in dem Gebäude untergebracht – das ist allerdings über einen eigenen Eingang erreichbar. Die Hausbewohner kommen mit Hotelgästen nicht in Kontakt.