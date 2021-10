Aus für Airbnb-Vermietung im Wiener Gemeindebau

Wer in Wien eine Gemeindebauwohnung über die Plattform Airbnb untervermietet, hat gestern unerwartete Post bekommen. Eine Mitteilung, dass Gemeindebauwohnungen von der Vermittlungsplattform genommen werden. Das kommt nicht ganz unerwartet. Hatte doch das Handelsgericht Wien im Mai in einem – noch nicht rechtskräftigen – Urteil erstinstanzlich entschieden, dass städtische Gemeindewohnungen nicht zur Vermietung durch die Plattform angeboten werden dürfen. „Wir nehmen den Wohnraumschutz in Wien ernst und machen das freiwillig, weil wir nicht einfach nur den Ausgang eines langwierigen Gerichtsverfahrens abwarten wollen“, sagt jetzt Ellen Madeker. Sie ist seit vergangenem Mai Politikchefin von Airbnb für Deutschland, Österreich, die Schweiz und den gesamten zentral- und osteuropäischen Raum.