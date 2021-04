Afghanische Flüchtlinge in Lkw: Lenker will nichts bemerkt haben

Am Mittwoch wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung zu einem Lkw-Anhalteplatz auf der A23 im Bereich Knoten Kaisermühlen gerufen. Der Lenker, ein 32 Jahre alter Mann aus der Ukraine, hatte den Polizeinotruf verständigt, da er Geräusche von der Ladefläche seines Sattelhängers gehört hatte.

Die Beamten öffneten den Laderaum und trafen dort auf sechs Männer. Einer davon teilte den Polizisten auf Englisch mit, dass sie alle aus Afghanistan stammen würden. Die sechs Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden daraufhin nach dem Fremdenrecht festgenommen. Der Lkw-Fahrer gab in der ersten Befragung an, eine längere Pause in Rumänien gemacht zu haben. Nur dort könne der unbemerkte Zustieg der sechs Männer erfolgt sein.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in Ihr E-Mail-Postfach: