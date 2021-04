Fahndung nach Einbruch in Blumengeschäft

Ein bislang unbekannter Mann wird verdächtigt, am 20.Oktober 2020 über die Eingangstür in ein Blumengeschäft in Wien-Landstraße eingebrochen zu sein und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich aus einer Kassenlade gestohlen zu haben. Diese soll er zuvor aufgebrochen haben.

Nun konnten Bilder ausgewertet werden, die den Verdächtigen zeigen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01/31310/62800 abgegeben werden.

