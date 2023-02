Ärztekammer siebenköpfig gegen Hacker

Nach der Auftaktrunde am Dienstag hat die Kurie angestellte Ärzte der Wiener Ärztekammer ihre Repräsentanten für die weiteren Gespräche mit der Stadt nominiert. Ein siebenköpfiges Expertenteam soll in Zukunft mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und dem Gesundheitsverbund verhandeln, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Kurienobmann und Vizepräsident Stefan Ferenci lobte, dass nun ein Problembewusstsein seitens der Vertreter der Stadt vorhanden sei. Er setze „auf das Versprechen von Stadtrat Hacker, die Ärztekammer nun auf Augenhöhe zu behandeln und ernsthaft mit uns gemeinsam die zahlreichen Fehler im Wiener Gesundheitsbereich abzustellen“.