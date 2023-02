Wiener Linien bieten Lifebrain-Mitarbeitern Job an

Mit der Abschaffung der Testpflicht beim Besuch von SpitĂ€lern ab 28. Februar und dem Ende der Teststrategie des Bundes mit 30. Juni sinkt auch die Anzahl der im Lifebrain-Labor ausgewerteten PCR-Tests. Lifebrain wird daher in den nĂ€chsten Wochen auf "Normalbetrieb" zurĂŒckgebaut, wie das Unternehmen mitteilt.

Von den rund 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurden deshalb vergangene Woche 306 vom Dienst freigestellt. Die Wiener Linien bieten diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun neue Jobs an. Informationsveranstaltungen diesbezĂŒglich hĂ€tten in den vergangenen Tagen direkt im Labor von Lifebrain bereits stattgefunden, berichten die Wiener Linien in einer Aussendung.