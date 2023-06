Ärzte streiken vor Wiener Klinik: "Patientin todkrank, Ärztin todmüde"

Stefan Ferenci, der geschäftsführender Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte in der Wiener Ärztekammer, bedankte sich in seiner Wortmeldung bei den Aktivistinnen und Aktivisten. Vollzeit in der Notaufnahme zu arbeiten, sei derzeit eine "aktive Gesundheitsgefährdung", zeigte er sich überzeugt. Die präsentierten Forderungen bewertete er als "fast noch bescheiden." Ändere sich nichts, sei der Fortbestand der ZNA gefährdet.

Kritik an "politischem Missmanagement"

Kritisiert wurde heute nicht nur das "politische Missmanagement" des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), sondern auch die Gewerkschaft. Der Streik, so stellte Ferenci klar, sei zu hundert Prozent rechtskonform. "Auch wenn es der Gewerkschaft nicht passt." Er zeigte sich auch in einer Aussendung enttäuscht darüber, dass die Gewerkschaft Younion an die Ärztinnen und Ärzte, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen würden, "Anwürfe" richte.