Absage: Sturm und Wärme setzen Wiener Eistraum zu

Die 18 Grad Celsius begleitet von Regen sorgten bei den Veranstaltern des Wiener Eistraums am Rathausplatz für Sorgenfalten. Derzeit versucht das Team die 9.000 Quadratmeter große Eisfläche zu erhalten. Sicher ist hingegen schon, dass die Veranstaltung „Heiß am Eis“ am Dienstag abgesagt werden musste. Grund ist die Sturmwarnung, die für Wien ausgegeben wurde. Es soll Sturmböen von bis zu 100 km/h geben.

Die Stadt sucht derzeit einen Ersatztermin für die Veranstaltung – vermutlich wird sie am 4. Februar stattfinden. Bevor sich Eisläufer auf den Weg zum Rathausplatz machen, sollten sie sich auf www.wienereistraum.com über die Verhältnisse informieren.