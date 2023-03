Wien: 94-jährige Frau in Wohnung überfallen

Eine 94-jährige Frau ist am Mittwoch in ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau von einem unbekannten Täter überfallen worden. Als der Mann an die Türe klopfte, nahm die Pensionistin an, dass es sich um einen von ihr gerufenen Arzt handelte und öffnete. Sofort wurde sie vom Verdächtigen attackiert und zu Boden gestoßen, wie es in einer Aussendung der Polizei hieß.