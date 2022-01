90 Personen feierten in einem Wiener Lokal

Ob die Corona-Maßnahmen und die Sperrstunden eingehalten werden, kontrollieren in der Gastronomie Polizisten und die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien. In der Nacht auf Samstag wurde dank dieser Einheiten eine illegale Party im 16. Bezirk beendet. Rund 90 Personen sollen sich in den Räumlichkeiten aufgehalten haben. Veranstalter und Gäste erhielten Anzeigen.

Aufgeflogen sei die illegale Feier deswegen, weil gegen 2.30 Uhr noch Bewegung im Lokal an der Koppstraße bemerkt wurde. Mehrmals versuchte die Polizei Zutritt zum Lokal zu erhalten. Im Lokal selbst wurde geraucht und die aktuellen COVID-19 Regeln wurden, laut Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, in keiner Weise beachtet. "Fast alle Lokale und Veranstalter halten sich an die Regeln. In Zusammenarbeit mit der Polizei müssen wir gegen diese Verstöße entscheiden vorgehen“, sagt er.

Kein 2G-Nachweis

28 der 90 Gäste konnten demnach keinen 2G-Nachweis vorweisen. Sie erhielten Anzeigen gegen die 2G- und Ausgangsregel. Für den Veranstalter selbst wird es ebenfalls teuer: Er werde wegen Verstoßes gegen die COVID-19-Maßnahmen, das Tabakgesetz und die Gewerbeordnung mit hohen Strafen rechnen müssen, hieß es. Die Party war nicht angemeldet, Betrieb war auch nach 22 Uhr, 2G wurde nicht kontrolliert und auch keine Gäste registriert. Das Lokal wurde abschließend geräumt und gesperrt.