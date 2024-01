80-Meter-Schiff auf der Donau vor dem Untergang bewahrt

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat in der Nacht auf Samstag ein 80 Meter langes Güterschiff vor dem Sinken im Donaustrom bewahrt. Das Schiff wurde komplett evakuiert und die vier Mann Besatzung in Sicherheit gebracht. Nach der Evakuierung wurden so rasch wie möglich Unterwasserpumpen im Maschinenraum platziert und begonnen das eindringende Wasser abzupumpen, wie es in einer Aussendung hieß.

Alarm geschlagen

Die Feuerwehr wurde demnach kurz nach Mitternacht zu einem sinkenden Großschiff auf dem Donaustrom bei der Marina Wien alarmiert. Zuvor hatte die Besatzung des Schiffes ein Leck im Bereich des Maschinenraums festgestellt und über Funk die Polizei verständigt.