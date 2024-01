Insasse sprang aus Auto: 26-jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

In der Nacht auf Freitag kam es in Wien-Landstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Lenker fuhr von der Kelsengasse kommend in Richtung Landstraßer Hauptstraße. Auf Höhe des Wildgansplatzes verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr in das Geländer der neben einer Straßenbahnstation. Dabei wurde der 26-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Schockraum

Ein 28-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte die beiden notfallmedizinisch und brachte sie in ein Spital. Der 26-Jährige wurde im Schockraum des Spitals behandelt, erlag jedoch wenige Stunden später seinen Verletzungen.