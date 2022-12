7.500 Sicherstellungen: Böller können zur tödlichen Waffe werden

Eigentlich ist das Abfeuern pyrotechnischer Gegenstände in Wien generell verboten. Eigentlich, denn zu Silvester halten sich viele nicht an dieses Gesetz. Weil aber immer weniger Geschäfte Pyrotechnik verkaufen, greifen die Böller-Begeisterten auf Ware aus dem Ausland zurück. Dass diese Böller aber illegal und lebensgefährlich sein können, stört offenbar nicht. Besonders an der Grenze zu Tschechien, am niederösterreichischen Grenzübergang Kleinhaugsdorf läuft das Geschäft mit illegaler Pyrotechnik auf Hochtouren.