61-Jähriger bei Attacke in U3 schwer verletzt: Fahndung nach Täter

Mit diesen Fahndungsfotos sucht die Polizei derzeit einen Verdächtigen, der einen 61-Jährigen in der U3 mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert haben soll. Der Vorfall ereignete sich am 4. Jänner um 12.50 Uhr zwischen der Station Stephansplatz und Herrengasse in Fahrtrichtung Ottakring. Als ein Zeuge dazwischenging, flüchtete der Tatverdächtige.

Das Opfer musste von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes in ein Spital gebracht werden.

Hinweise werden, auch anonym, an das Stadtpolizeikommando Innere Stadt, unter der Telefonnummer 01/31310/9921810 erbeten.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: