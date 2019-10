5 Freizeit-Tipps für das sonnige Herbstwochenende in Wien

Spätsommerlich warm und sonnig - so wird das Wetter am Wochenende. Das sind beste Bedingungen, um Zeit im Freien zu Verbringen. Der KURIER hat fünf Tipps, wie sich die goldenen Tage des heurigen Herbsts in Wien besonders schön verbringen lassen.

1. Wein- und Genussfest am Schwendermarkt

Der aufstrebende Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus feiert am Freitag die Erntezeit. Dazu schauen regionale Produzenten wie die Ottakringer "Braumanufaktur Schalken", der Bio-Spargelhof "Grüner Engel" aus Inzersdorf oder die Kampatler Winzerin Christina Hugl vorbei und bieten den Besuchern ihre Spezialitäten zum Verkosten an. Das Buchcafé Melange kommt aus der Reindorfgasse auf den Markt und bietet Lesestoff an.