Mein G'schäft: Experimente mit Suchtpotenzial

Wie so manches in der Karriere der Brüder. Ins Bierbrauen seien sie einfach so hineingeschlittert, erzählen Robert und Roland Schalken. Am Anfang sei es ein Hobby gewesen als sie in Enzesfeld-Lindabrunn im niederösterreichischen Triestingtal in der Küche einer verstorbenen Verwandten die ersten Brauversuche wagten. Mit nicht mehr als einem herkömmlichen Glühweinkocher und dem Know-how, das sie sich im Internet angeeignet hatten.

Das erste Bier sollte „so was wie ein Kölsch“ werden. Wurde es aber nicht. Es wurde „irgendwas“.

„Zu dunkel, zu bitter. Trinkbar, aber nicht aufregend“, erinnert sich Robert Schalken. Nachsatz von Roland: „Aber es gibt Schlimmeres.“

Bier in Tomatengläsern

Also füllten die beiden das Erstlingswerk in alte Tomatengläser ab und experimentierten eifrig weiter. „Mit dem Learning by doing kam das Suchtpotenzial.“ Vor rund vier Jahren war das – als der Craft-Beer-Trend in Österreich gerade im Entstehen war und sich eine neue Bierkultur zu entfalten begann.

Die Küche im Triestingtal reichte bald aber nicht mehr aus. Mit dem Wunsch, größer zu werden, übersiedelte man nach Wien – erst in die Josefstadt und schließlich in die Neulerchenfelder Straße nach Ottakring.