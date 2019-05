Essen am Wasser: Das neue Landtmann's Bootshaus hat eröffnet

Britische Eleganz zieht an der Alten Donau ein: Landtmann-Chef Berndt Querfeld hat den Umbau des ehemaligen Neu Brasilien abgeschlossen und eröffnete am Freitag sein neues Bootshaus. "Leidenschaftliche 2,4 Millionen Euro haben wir investiert", erzählt der Kaffeehaus-Unternehmer im Interview mit dem KURIER.

Zwei Ruderboote an der Decke, ein Kamin, nostalgische Leihgaben des Österreichischen Ruderverbands, braune Chesterfield-Möbel sowie 112 Jahre alte Sessel aus der früheren Creditanstalt am Schottentor sollen ein gemütliches Ambiente vermitteln und die große Gästeschar auch an Regentagen anlocken. Im Innenbereich stehen 85 Sitzplätze zur Verfügung.