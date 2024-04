49-Jährige widersetzte sich in Wien-Josefstadt Betretungsverbot

Eine 49-jährige soll am Montag in stark alkoholisiertem Zustand ihrem Lebensgefährten (68) einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt haben.

Der leicht Verletzte entfernte sich daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Josefstadt .

Laut Landespolizeidirektion ging diesem Fall von Gewalt in der Privatsphäre eine Meinungsverschiedenheit voran. Als der Frau mitgeteilt wurde, dass sie nun die Wohnung verlassen und die Beamten in die nächste Polizeiinspektion begleiten müsse, versuchte sie erst ins Stiegenhaus zu fliehen, dann die ihr nacheilenden Beamten aus der Wohnung auszusperren.

Als gegen die Frau dann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde, weigerte sie sich, die Wohnung zu verlassen und versuchte, einen Beamten umzustoßen, was zu einer vorläufigen Festnahme führte.

Als sich ein Polizist ihr in den Weg stellte, wurde die Frau tätlich und daher vorläufig festgenommen und befand sich in polizeilichem Gewahrsam, hieß es am Dienstag.

Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, der Alkovortest ergab 3,16 Promille.