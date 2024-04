Häusliche Gewalt in Wien: Mann und Frau wurden angezeigt

Gegen 18.30 Uhr wurden Polizisten in Döbling auf eine Frau aufmerksam, deren T-Shirt zerrissen war. Sie hatte auch Verletzungen im Gesicht.

Als die Beamten die 29-jährige Bulgarin darauf ansprachen, gab sie an, am Montag von ihrem Freund im Zuge eines Streits in der Wohnung geschlagen worden zu sein.