"Leiche im Marchfeldkanal": 15-Jähriger soll Notruf missbraucht haben

An der angegebenen Örtlichkeit sowie in der näheren Umgebung konnten die Einsatzkräfte niemanden finden. Es dürfte sich um einen Scherzanruf eines Jugendlichen gehandelt haben. Wie die Polizei später eruieren konnte, soll ein 15-jähriger Österreicher dahinter stecken.

"Es wurde mehrmals versucht, den Anrufer zu kontaktieren. Dieser gab vermehrt widersprüchliche Angaben und offensichtlich falsche Informationen an", hieß es seitens der Polizei in einer Aussendung.

Aber damit nicht genug, der junge Mann führte die Einsatzkräfte noch zwei weitere Male hinters Licht: Am Montag sowie am Sonntag soll er den Notruf der Feuerwehr gewählt und angegeben haben, dass es in einem Stiegenhaus sowie in einem Restaurant in Floridsdorf brenne.