44.735 Strafen: Ein Jahr strengere E-Scooter-Regeln in Wien

Dass der Weg zu den neuen, strengeren E-Scooter-Regeln in Wien ein steiniger sein würde, zeichnete sich von vorne herein ab. Noch bevor die Regeln gültig wurden, landete die Causa vor Gericht.

„Lime“ und „Voi“ veranstalten am 29. Mai ab 14 Uhr einen Aktionstag beim Burgtheater. Es gibt Infostände, einen Sicherheitsparcours und sogar Helme werden verschenkt

Parken auf Gehsteigen ist verboten. Geparkt werden darf nur auf Abstellflächen und der Parkspur. „Langsam-Fahr-Zonen“ und Zonen, in denen Fahren technisch unmöglich ist, wurden eingerichtet. „Parksheriffs“ kontrollieren die Einhaltung

Ein Betreiber, der nicht in die Riege der vier von der Stadt ausgewählten Verleiher aufgenommen wurde, legte Einspruch gegen die Konzessionsvergabe ein. Zwar ging die Stadt als Sieger hervor, einiges an Zeit hatte das Verfahren dennoch gekostet.

Mit 1. Juni 2023 war es dann aber soweit: Die neuen Regeln sind in Kraft getreten (siehe Infobox). Die Startschwierigkeiten waren überwunden - zumindest bis zum nächsten Rückschlag. Denn nachdem es bereits im Dezember 2023 Schwierigkeiten mit einem der vier Betreiber gab, wurde er im März 2024 gekündigt. Praktisch gleichzeitig entschied ein zweiter Betreiber, sich aus Wien zurückzuziehen. Von den vier Verleihern blieben somit nur zwei übrig: „Voi“ und „Lime“.

4.000 statt 9.000 E-Scooter

Reduziert hat sich damit auch die Zahl der E-Scooter. Statt der ursprünglich geplanten 6.000 Geräte sind es nun nur rund 4.000, wie es von der Mobilitätsagentur der Stadt heißt. Die durch die Kündigungen frei gewordenen Konzessionen werden nämlich nicht an die übrig gebliebenen Betreiber übergeben. Auch eine Neuvergabe an neue Anbieter ist nicht geplant. Der Bedarf an E-Scootern sei derzeit „ausreichend gedeckt“, wie es heißt.