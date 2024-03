11.000 Strafen: Wien kündigt Vertrag mit E-Scooter-Anbieter

Die Stadt Wien hat den Vertrag mit einem der vier E-Scooter-Betreiber, die in der Hauptstadt tätig sind, gekündigt. Ein zweiter Betreiber hat den Vertrag - im Einverständnis mit der Stadt - aufgelassen. Von den vier in Wien tätigen E-Scooter-Verleihern bleiben somit nur zwei übrig.

Aber zuerst zur Vorgeschichte: Um das E-Scooter-Chaos in Wien in den Griff zu bekommen, hat die Stadt Wien Konzessionen an Betreiber ausgegeben. Die Vergabe wurde dafür eigens europaweit ausgeschrieben. Vier Betreiber - Voi, Link, Bird und Lime - wurden ausgewählt und sollten seitdem dafür sorgen, dass ihre Geräte nicht mehr illegal am Gehsteig abgestellt bzw. von dort entfernt werden.