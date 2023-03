40 Jahre Donauinselfest: Heuer mit mehr Tagesprogramm

Das Wiener Donauinselfest feiert heuer einen Runden: Zum 40. Jubil├Ąum, das vom 23. bis 25. Juni stattfindet, will man den Pfad weg von der reinen Konzertparty hin zum Ganztagesevent weiter beschreiten. Deshalb wird das Nachmittagsangebot ausgebaut, k├╝ndigte Projektleiter Matthias Friedrich am Mittwoch u.a. Tanzkurse und einen Edelstoff-Designmarkt an. Anl├Ąsslich des Geburtstags ist zudem ein Buchprojekt mit der Schriftstellerin Julya Rabinowich geplant.+

Line-up noch geheim

Einblicke ins Line-up wollten sich die Organisatoren in der Pressekonferenz noch nicht entlocken lassen. Die internationalen und heimischen Acts, die an den drei Tagen die diversen B├╝hnen bespielen werden, sollen Ende Mai bei einem eigenen Termin vorgestellt werden. Also fokussierte man heute auf das Rahmenprogramm. So soll es zus├Ątzlich zum bew├Ąhrten Sport- und Kinderangebot Neuerungen wie Tanzkurse, Yoga- und Fitnessstunden, Nordic Walking und einen Pop-up-Markt f├╝r junge Designerinnen und Designer geben. Das alles werde aber nicht zulasten der abendlichen Auftritte gehen, versicherte Friedrich: "Wir haben nicht vor, das Programm am Abend zu k├╝rzen - ganz im Gegenteil. Sie werden positiv ├╝berrascht sein."

Neues Motto

"#momentewiediese" haben die Veranstalter als Motto f├╝r die Geburtstagsausgabe des "gr├Â├čten Freiluftfestivals Europas" auserkoren. Passend dazu sind Besucherinnen, aber auch K├╝nstler und Mitarbeitende aufgerufen, online "ihre pers├Ânliche Donauinselfest-Geschichte" zu erz├Ąhlen. Die Autorin Julya Rabinowich wird die Einsendungen sichten und daraus 40 Kurzgeschichten drechseln, die als Buch im Amalthea Verlag erscheinen und im Herbst bei der Buch Wien pr├Ąsentiert werden sollen.

Jobmesse

Barbara Novak, Landesparteisekret├Ąrin der Wiener SP├ľ, die das Inselfest veranstaltet, zeigte sich stolz, dass es diesmal nicht nur auf, sondern auch abseits der B├╝hne einen 50-Prozent-Frauenanteil gebe - etwa auch in den eher m├Ąnnlich dominierten Bereichen B├╝hnenbau oder technischer Support. Das Donauinselfest soll heuer au├čerdem auch einen leichten Anstrich von Jobmesse bekommen. Angesichts des Personalnotstands in vielen Branchen wird eine "Recruiting Area" eingerichtet, in der nach derzeitigem Stand rund 40 Unternehmen um potenzielle k├╝nftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben k├Ânnen. Die Firmen k├Ąmen dabei nicht nur aus dem stadtnahen Bereich, versicherte Novak.

Das Donauinselfest gibt es bei freiem Eintritt - nach einer Art Softstart als "Kulturelles Fr├╝hlingsfest" - seit 1984. Seit damals kamen laut Rechnung des Organisationsteams mehr als 60 Mio. Menschen zu den Auftritten der rund 10.000 K├╝nstlerinnen und K├╝nstlern, um 1987 bei 11,2 Grad zu frieren oder 2002 bei 32,1 Grad zu schwitzen. Wurden am Anfang noch "Grei├čler und Fleischhacker" als Geldgeber angefragt, wie sich Initiator und SP├ľ-Wien-Urgestein Harry Kopietz heute erinnerte, gibt es inzwischen l├Ąngst Sponsoringvertr├Ąge mit gro├čen Unternehmen und eine millionenschwere F├Ârderung der Stadt, um die Sause allj├Ąhrlich auf die Beine zu stellen. Auch Corona konnte daran nichts ├Ąndern - auch wenn 2020 und 2021 teils strikte Publikumslimits und Ma├čnahmen bis hin zur Sitzpflicht bei Konzerten eingehalten werden mussten.