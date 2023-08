18 Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr mussten am Mittwochabend zur Höhenstraße in den 17. Bezirk ausrücken, weil es dort zu einem schweren Unfall mit zwei Autos gekommen war. Während die zwei Insassen des einen Unfallwagens bereits selbst auf dem Auto ausgestiegen waren, konnten sich die beiden Insassen des anderen Autos nicht selbst befreien. Die Beifahrerin konnte aufgrund ihrer Verletzungen nicht aussteigen, der Fahrer war in dem Wrack eingeklemmt.

Die Feuerwehr sicherte sofort die Unfallstelle und baute vorsorglich einen Brandschutz auf, bevor sie die verletzten Insassen befreien konnten. Die Feuerwehrleute mussten mit einem hydraulischen Spreizer die deformierte Fahrertüre aufmachen und schnitten sie mit einer hydraulischen Schere von der Karosserie. Der Fahrer und die verletzte Beifahrerin wurden behutsam in Zusammenarbeit mit Kräften der Berufsrettung Wien geborgen.

Während drei der Verletzten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden, musste der Unfallfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

