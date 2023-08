Bauarbeiter stürzte sechs Stockwerke tief und starb

Ein tödlicher Unfall auf einer Baustelle in Wien-Leopoldstadt ereignete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr. Ein 50-jähriger Bauarbeiter verrichtete im sechsten Stock einer Baustelle seine Arbeit. Dabei betrat er eine Plattform - und stürzte mit ihr in die Tiefe.

Die Berufsrettung Wien konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Das Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeregt.