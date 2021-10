Wien: Tierrettung fand 38 verwahrloste Katzen in einer Wohnung

In einer verwahrlosten Wohnung in Wien-Landstraße hat die Tierrettung der Stadt Wien 38 Katzen - teilweise in extrem schlechten Zustand - gefunden. Der Vermieter hatte die Einsatzkräfte verständigt, da der Bewohner seit Tagen abwesend war. "Der gesamte Boden der Wohnung war mit Urin, Kot und Erbrochenem der Katzen beschmutzt, die kleine Dusche hatte einer der Katzen offensichtlich kurz davor noch als Geburtsstätte gedient", hieß es in einer Aussendung vom "TierQuarTier".

Tierrettung

In stundenlanger Arbeit konnte die Tierrettung am Mittwoch die 38 Katzen aller Altersstufen bergen. Ein neugeborenes Kitten - die Nabelschnur hing noch am Körper - fanden die Hilfskräfte bereits verstorben vor. Alle anderen Tiere wurden umgehend ins "TierQuarTier" Wien gebracht und tierärztlich versorgt.