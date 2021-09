Seit 2001 rettet Gut Aiderbichl Tiere in Not

Ob Fuchs, Pferd, Kuh, Minischwein, Lama oder Katze – 35 verschiedene Tierarten tollen derzeit auf den Weiden und in den Ställen von Gut Aiderbichl herum. Allein seit 2015 rettete der Gnadenhof 3.395 in Not geratene Tiere, wie er zu seinem heurigen 20-Jahr-Jubiläum bekannt gab.

2001 wurde der Hof in Henndorf in Salzburg von Michael Aufhauser gegründet. Seither sind die Tierretter Tag und Nacht im Einsatz. Das ergibt ordentlich Arbeitsstunden: 420.000 Stunden werden pro Jahr in das Wohl der Tiere investiert. Die Pferdewirte sind etwa 22 Kilometer pro Tag mit ihren Tieren unterwegs. Die meiste Zeit wird aber für Hunde, Katzen und Nagetiere aufgewendet, machen diese den Großteil der Bewohner aus.