120 Jahre alte Almhütte in Tirol abgebrannt

In Tirol ist in der Nacht auf Dienstag eine 120 Jahre alte Almhütte niedergebrannt. Ein Nebengebäude der Nonnenalm in Eben am Achensee auf 1.122 Meter Seehöhe begann vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Stromversorgung bzw. den Stromspeichermodulen zu brennen, berichtete die Polizei.

Keine Menschen oder Tiere verletzt

Der Brand wurde erst gegen 9.00 Uhr bemerkt, als die Almhütte bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.