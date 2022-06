38-Jähriger verletzte in Wien drei Polizisten

Ein 38-Jähriger soll in einem Einkaufszentrum in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zunächst eine Kellnerin belästigt und dann einen Mitarbeiter, der ihn deswegen zur Rede stellte, attackiert haben. Bei der darauf folgenden Amtshandlung verletzte der Mann drei Polizisten, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag.

Der Angestellte hatte Freitagabend zunächst einen Security-Mitarbeiter geholt, weil der Rumäne aggressiv gewesen sei. „Der 38-Jährige soll daraufhin das Handy des 21-Jährigen zu Boden geworfen und ihn am Hals gepackt haben“, so der Sprecher. Der Sicherheitsbedienstete kam zur Hilfe, gemeinsam hielten die Männer den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegenüber den Polizisten der Inspektion Tannengasse verhielt sich der amtsbekannte Mann dann ebenfalls aggressiv, hieß es. Er beschimpfte und attackierte die Beamten mit Tritten und Schlägen, ehe er festgenommen wurde. „Bei der Amtshandlung wurden insgesamt drei Polizisten verletzt, welche ihren Dienst deshalb nicht mehr fortsetzen konnten“, so Dittrich.