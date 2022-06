Am Donnerstagvormittag ist ein Mann über ein offenstehendes Küchenfenster in die Wohnung eines Ehepaares in Wien-Meidling eingedrungen.

Gegen 11.15 Uhr soll der Ukrainer dort mehr als 50 Wertgegenstände, vorwiegend Schmuck, an sich genommen haben. In der Wohnung wurde er jedoch vom 30-jährigen Wohnungsmieter überrascht, sodass er über ein anderes Fenster die Flucht ergriff.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Zuge einer Fahndung anhalten und festnehmen. Die Wertgegenstände wurden sichergestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: