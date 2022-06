Wien: Einbrecher lag tot im Lüftungsschacht

Ein bislang unbekannter Mann wurde am Donnerstag Nachmittag von Bauarbeitern in einem rund drei Stockwerke tiefen Lüftungsschacht eines noch in Bau befindlichen Mehrparteienhauses in Wien-Meidling entdeckt. Die Arbeiter alarmierten daraufhin die Polizei.

Der Unbekannte konnte allerdings nur noch tot geborgen werden.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell liegen laut Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Aufgrund der Auffindungssituation, der Tote hatte eine Brechstange und eine Taschenlampe bei sich, ist ein Einbruch wahrscheinlich. Offenbar war auch eine Wohnungstür aufgebrochen.