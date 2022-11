3.779 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Montag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 3.779 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4.086 neue Fälle hinzu. Im Krankenhaus mussten mit Stand Dienstagvormittag 1.190 Infizierte behandelt werden, das sind um 67 weniger als am Montag. Binnen einer Woche gab es hier einen Rückgang um 699. 78 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

Diese Zahl sank seit Montag um sieben und ist innerhalb einer Woche um 22 Patientinnen und Patienten zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nunmehr 316,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 43.341 laborbestätigte aktive Fälle, um 751 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.472.671 bestätigte Fälle gegeben.