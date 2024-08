29-Jährige in Wien erstochen: Tatverdächtiger Afghane wurde festgenommen

Für die 29-jährige Afghanin kam jede Hilfe zu spät: Ein Verwandter hatte die Polizei alarmiert, nachdem er die junge Frau längere Zeit nicht erreichen konnte. Als die Polizei und die Rettungskräfte bei der Wohnung der Frau in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der 29-Jährigen feststellen. Sie hatte mehrere Stichverletzungen in Hals- und Bauchbereich erlitten.

Dringend tatverdächtig war der Ehemann der Frau. Nun meldete die Polizei, dass der 31-Jährige – ein afghanischer Staatsangehöriger – am Donnerstagabend am Flughafen Berlin von den deutschen Behörden festgenommen werden konnte.