29-Jährige erstochen: Ehemann ist Hauptverdächtiger

In dem großen Altbau in der Schönbrunner Straße riecht es am Donnerstag nach frischer Farbe, es wird gerade renoviert. Aus dem Innenhof hört man Kinder fröhlich schreien, die in dem Haus einen Kindergarten besuchen. An das Martyrium, das eine junge Frau Stunden zuvor nur wenige Türen weiter durchleben musste, erinnert nur das Siegel, das die Polizei an einer Wohnungstür angebracht hat.