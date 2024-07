Junge Frau in Graz getötet: Mann schoss drei Mal auf sein Opfer

Nach dem Mord und Suizid vergangenen Freitag in Graz steht nun fest, dass der mutmaßliche Täter drei Mal auf die 23-jährige Frau geschossen hat. Das ergab die bereits abgeschlossene Obduktion des Opfers.

Die Obduktion des 29-jährigen mutmaßlichen Schützen findet erst am Montag statt. Das genaue Motiv liegt weiterhin im Dunkeln, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Am Freitag waren zu Mittag in einer Grazer Anwaltskanzlei in der Kaiserfeldgasse mehrere Schüsse gefallen. Wie sich herausstellte, hatte ein 29-Jähriger eine Mitarbeiterin der Kanzlei erschossen und anschließend Suizid begangen.