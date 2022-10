Wien: 28-Jähriger belästigt Ex-Freundin und wird festgenommen

Eine 24-Jährige rief in der Nacht auf Sonntag die Polizei, weil sie ihr Ex-Freund, ein 28-jähriger Türke, mit Handy-Nachrichten bedroht haben soll. Als die Polizei in der Nähe der Wohnung der Frau in Wien-Margareten eintraf, konnten sie den Mann tatsächlich dort antreffen und festnehmen. Er hatte offensichtlich versucht, auch persönlich Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufzunehmen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.

Beratungsstellen

In Fällen wie diesem ist der Polizei-Notruf 133 jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt.“ Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

