Laptop bei Einbruch gestohlen: Polizei fahndet nach Verdächtigen

Am 28. August um 7 Uhr sollen die Männer auf den Bildern in ein Geschäft in Wien-Wieden eingebrochen sein und unter anderem einen Laptop gestohlen haben. Bei dem Einbruch wurde auch die Eingangstür des Geschäfts beschädigt, die Schadenssummer liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Nun konnte die Polizei Bilder der Verdächtigen aus einer Überwachungskamera sicherstellen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.